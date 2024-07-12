Şanlıurfa'da sahte kimlikle bankadan para çekmek istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

İfadesi alınan R.E. serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Bankaya giden polis, sahte kimlikle para çekmeye çalışan F.H. (43) ve R.E’yi (15) suçüstü yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler N.E’nin (38) de bu yöntemle suç işlediğini tespit etti. Bu kişilere sahte kimlik hazırladığı belirlenen A.E.H’de (29) ekiplerce gözaltına alındı.

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