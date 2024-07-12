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        Şanlıurfa'da sahte kimlikle bankadan para çekmek istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sahte kimlikle başkasına ait hesaptan para çekmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 22:59 Güncelleme: 12.07.2024 - 22:59
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        Şanlıurfa'da sahte kimlikle bankadan para çekmek istedikleri iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde sahte kimlikle başkasına ait hesaptan para çekmeye çalıştıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamada, Suruç Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkasına ait bilgileri kullanarak bankadan para çekilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Bankaya giden polis, sahte kimlikle para çekmeye çalışan F.H. (43) ve R.E’yi (15) suçüstü yakaladı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler N.E’nin (38) de bu yöntemle suç işlediğini tespit etti. Bu kişilere sahte kimlik hazırladığı belirlenen A.E.H’de (29) ekiplerce gözaltına alındı.

        İfadesi alınan R.E. serbest bırakılırken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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