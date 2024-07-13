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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 09:45 Güncelleme: 13.07.2024 - 09:45
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        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hakkında 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahıslarının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda, hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (52), ekiplerce yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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