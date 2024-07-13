Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 13:09 Güncelleme: 13.07.2024 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Yazmacı'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazmacı mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milletin yüreğindeki vatan sevgisiyle bütün dünyanın kıyamete kadar unutmayacağı bir zafere dönüştüğünü belirtti.

        En büyük gücün milletin iman dolu yüreği olduğunu aktaran Yazmacı, mesajında şunları kaydetti:

        "15 Temmuz'da milletin gücü, tankın, tüfeğin, uçağın gücünü yenmiştir. En büyük güç, milletimizin iman dolu yüreğidir. Hainlere karşı verdiği mücadele ile Türk halkı, dünya demokrasi tarihine geçecek büyük bir destan yazmıştır. O gece, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk halkı, Meclisine, hükümetine, iradesine, demokrasisine ölümüne sahip çıkmıştır. Gözü dönmüş hainlerin hedefindeki Gazi Meclisimizdeki milletvekillerimiz de o süreçte halka en büyük güç olmuştur. O günden bu güne devletimiz tüm birimleriyle hain terör örgütüne karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da hem bu darbe girişiminin arkasındaki güçlerle hem de ülkemize zarar vermek isteyen karanlık tüm güçlerle mücadelemiz devam edecektir. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı mücadele ederken şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Kahraman gazilerimize sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum. Rabbim, aziz milletimizi ve devletimizi hainlerin tuzaklarından korusun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        İsrail'den kanlı saldırı: Onlarca Filistinli öldü
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Ayşe'yi öldüren reklam panosu temelsiz çıktı
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        8 yerinden bıçaklandı hastaneye koştu! Görenlerin kanı dondu!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Meta'dan 'Trump' kararı
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hiss...
        Şanlıurfa'da köy evlerine kavuşan afetzedeler kendilerini daha güvende hiss...
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da sahte kimlikle bankadan para çekmek istedikleri iddiasıyla 4 ş...
        Şanlıurfa'da sahte kimlikle bankadan para çekmek istedikleri iddiasıyla 4 ş...
        Şanlıurfaspor, Stefan Ashkovski ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, Stefan Ashkovski ile anlaştı
        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
        Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı
        Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı
        Şanlıurfaspor, Reagy Baah Ofosu ile anlaştı