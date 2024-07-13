Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Zanlıların bulunduğu motosikleti Ceylanpınar ilçesinde oluşturulan kontrol noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 550 gram kokain ile 10 gram toz esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında A.A. ve M.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

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