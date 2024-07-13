Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "2025 yılına geldiğimizde 11 ilde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak." dedi.

Bakan Kurum, kentteki temasları kapsamında Nurdağı Rezerv Alanı'nda yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, depremin olduğu ilk andan itibaren deprem bölgelerinde olduklarını anımsattı.

Göreve geldikleri ilk andan itibaren bütün ekipleriyle deprem bölgesinde olduklarını belirten Kurum, depremde zarar gören 11 ildeki proje alanlarında yerinde inceleme yaptıklarını ve annelerin yüzü gülene kadar da bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi.

Kurum, Nurdağı'nın kendisi için özel anlam taşıyan bir yer olduğunu dile getirerek, "Bugün buraya gelirken de bir taraftan o hüznü, acıyı tekrar yaşadık. Bir taraftan da sevinçliyiz, inşaatlarımız Nurdağlı, Gaziantepli, İslahiyeli kardeşlerimize verdiğimiz sözler çerçevesinde inşallah kararlı bir şekilde yürümektedir. Onların sevinci bizim sevincimiz, onların hüznü bizim hüznümüz olacak. İnşallah o 6 Şubat sabahı tuttuğumuz eli, depremzede kardeşlerimiz evlerine girene kadar, onların yüzü gülene kadar inşallah o eli hiçbir zaman bırakmayacağız. Onlarla beraber ağlayıp, onlarla beraber sevineceğiz. Beraber mücadele edeceğiz." dedi.

Deprem bölgesini asla kaderine terk etmeyeceklerini ilk günden itibaren söylediklerini hatırlatan Kurum, vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve sağlam yuvalarına kavuşmaları için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Kurum, her afetzedeye eşit hizmet götürebilmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak şöyle devam etti: "Bu çalışmaları yapmak değerli arkadaşlar kolay değil. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın göstermiş olduğu liderlikle, ortaya koymuş olduğu vizyonla gerçekleşti. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte sahada yapılması gereken çalışmaları hep birlikte yaptık ve burada o gün için aldığımız kararlar çerçevesinde depremin üzerinde 64 gün geçti ve dünyada eşi benzeri görülmemiş bir anlayışla 3 ayda 180 bin konutun temelini attık ve hamdolsun bugün o konutların teslim edildiğini görüyoruz. O konutlarda oturan vatandaşlarımızın yüzünün güldüğünü görüyoruz. Bize de dua ettiklerini görüyoruz. Bunlara şahitlik ediyoruz ve inşallah işin sonuna kadar, bu işler bitene kadar da asla ve asla deprem bölgesinden ayrılmayacağız. Anadolu coğrafyası daha önce de birçok acılar gördü, afet gördü, savaş gördü ve bu acıları, bu felaketleri vatandaşımız, devletimizle el ele vererek aştı. 22 yıldır da birçok badire atlattık ve bu badireleri de yine bu kardeşlik hukukuyla birbirimize olan inanç ve güvenle atlattık. Bu yaşamış olduğumuz felaket baktığınızda 21. yüzyılın en büyük felaketi. Asrın felaketi dediğimiz felaket ama o günün ilk anından itibaren de asrın dayanışmasıyla birlikte 21. yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz."

- "2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak" Çalışmalarını il, ilçe ve köylerde sürdürdüklerinin belirten Bakan Kurum, şunları söyledi: "Bir yandan yerin üstünde şu anda içinde bulunduğumuz o gün için yıkılmış, ağır hasar görmüş yerlerimizde dükkanlarımızı, ticari ünitelerimizi, kreşlerimizi yapıyor, konutlarımızı vatandaşımızın, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda, talepleri doğrultusunda inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Bir taraftan da şehrin kalıcı altyapısını güçlendirecek adımlarımızı atıyoruz. Şu ana kadar 11 ilimizde 276 bin konutun inşasına başladık ve bu çerçevede 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini gerçekleştirecek ve yıl sonuna kadar 200 bin konutu afetzede kardeşlerimize 11 ilde teslim etmiş olacağız. 2025 yılına geldiğimizde 11 bir ilde deprem bölgesinde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak. Bölgenin Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak, cazibe merkezi olarak yine burada turizmin devam ettiği, yine burada ticaretin devam ettiği şehirler, ilçeler olarak anılacak. Bunun için de devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları çerçevesinde yapılması gereken tüm yatırımları yapmaktadır. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarruf söz konusu değildir. Burada vatandaşımızın ihtiyacı neyse, şehrin bizden beklentisi neyse o ihtiyaçları giderecek adımlar kararlı bir şekilde atılmaktadır. Bunu Hazine ve Maliye Bakanı'mız da geçtiğimiz hafta açıkladı. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bakanlıklarımızla birlikte bu konutların yapımını gerçekleştireceğiz. Bir yuvamızı 1 saat daha erken vermek için gece gündüz bütün arkadaşlarımız çalışacak."

Bakan Kurum, Gaziantep'te şu ana kadar 14 bin 710 ev ve iş yerini teslim ettiklerini, Nurdağı'ndan İslahiye'ye, Şahinbey'den Şehitkamil'e kadar birçok yerde toplam 32 bin 299 konut ve iş yerinin inşasının devam ettiğini dile getirdi. - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine ilişkin bilimsel rapor açıklandı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a yönelik vermiş oldukları bir sözü yerine getirdiklerini belirterek şunları kaydetti: "Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Boğaziçi bölgesinde heyelan riski nedeniyle 'uygun olmayan alan' olarak belirlenmiş bir bölgemizdi. Bilim insanlarımız, ekiplerimiz, çalışma arkadaşlarımız, yerinde yapılan zemin etütleriyle, mikro bölgeleme çalışmalarıyla 6 ay boyunca bölgeyi tüm detaylarıyla birlikte çalıştılar. Biz de bilimsel raporun sonucunu bu hafta açıklayacağımızın sözünü Kahramanmaraşlı hemşerilerimize vermiştik. Bilimsel raporun sonucuna göre, söz konusu alan üzerinde, heyelan topuğunun da içinde yer aldığı ve eğimin yüksek olduğu yerlerde tespit edildi. Halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan, herhangi bir konut bulunmayan ve bu yapılaşmayla alakalı yapılan tespitlerde heyelan riski sebebiyle 6 ay daha o alanların izlenmesi kararı alındı. Bu alanın yine mevcutta herhangi bir yapı olması sebebiyle regresyon alanı olarak belirlenmesi kararı sonucu bilim insanlarımızla önerisi doğrultusunda alınmıştır. Diğer taraftan Boğaziçi bölgesinde yapılaşmanın bulunduğu mevcutta vatandaşlarımızın konutlarının, evlerinin, iş yerlerinin bulunduğu alanlarda da tüm inceleme ve izlemeler de tamamlanmış durumda. Bu alanda risk oluşturacak önemli kaymaların olmadığı tespit edildi. Bilim insanlarımızca bu alan içinde gerekli zemin iyileştirmeleri yapılarak iç saha, yine iyileştirme, heyelan kazığı gibi önlemler alınmak suretiyle yapılaşma yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Buradan da Kahramanmaraş'ta yaşayan kardeşlerimize bu bilgiyi, bu müjdeyi paylaşmış olalım. Kahramanmaraş'ımıza, afetzede kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun diyorum."