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        Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı

        Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 15'nci yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 16:10 Güncelleme: 13.07.2024 - 16:12
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        Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı
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        Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 15'nci yılında mezarı başında anıldı.

        Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Uyanık için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Abdullah Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının Şanlıurfa'nın önemli müzik insanlarından birisi olduğunu belirterek, sesi, yorumu ve çalışmalarıyla ömrünü müziğe adadığını kaydetti.

        Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.

        Galeri
        Galeri

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