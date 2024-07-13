Şanlıurfalı ses sanatçısı Abdullah Uyanık mezarı başında anıldı
Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 15'nci yılında mezarı başında anıldı.
Şanlıurfa'nın mahalli ses sanatçısı Abdullah Uyanık, ölümünün 15'nci yılında mezarı başında anıldı.
Harran Kapı Aile Mezarlığı'nda düzenlenen törende, Uyanık için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Abdullah Uyanık'ın oğlu Levent Uyanık, babasının Şanlıurfa'nın önemli müzik insanlarından birisi olduğunu belirterek, sesi, yorumu ve çalışmalarıyla ömrünü müziğe adadığını kaydetti.
Anma törenine Uyanık ailesi ve yakınları katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.