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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:38 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:38
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        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

        Fethi Aslan (66) idaresindeki 07 L 5521 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 30'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile Orhan Ayyıldız (64), İsmail Yaşar Bakay (66) ve Coşkun Külahçı (79) yaralandı.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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