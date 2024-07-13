Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Fethi Aslan (66) idaresindeki 07 L 5521 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 30'uncu kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile Orhan Ayyıldız (64), İsmail Yaşar Bakay (66) ve Coşkun Külahçı (79) yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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