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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor

        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 14.07.2024 - 13:30
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        Şanlıurfa'da sıcak hava etkili oluyor
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        Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında yer alan Şanlıurfa'da, termometreler 42 dereceyi gösterdi.

        Kentte, vatandaşlar serinlemek için yeşil alan ve göl kenarındaki alanları tercih ediyor.

        Abdülkadir Elçi, AA muhabirine, 65 yaşında olduğunu belirterek, "Bugün hava çok sıcak. Yani sıcaklık 45 dereceyi geçmiş vaziyette gölün kenarında dinleniyorum. Burası biraz daha serin." dedi.

        Sıcak havanın hafta boyunca kentte 40 derecenin üzerinde olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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