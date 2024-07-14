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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 22:09 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:09
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        Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Ovabeyli Mahallesi yakınlarında 3 otomobil çarpıştı.

        Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 8 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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