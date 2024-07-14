Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun Ovabeyli Mahallesi yakınlarında 3 otomobil çarpıştı.
Kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 8 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
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