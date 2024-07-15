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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 11:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:38
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ayhan K. idaresindeki 34 FZK 674 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Yüksel K, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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