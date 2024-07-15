Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Ayhan K. idaresindeki 34 FZK 674 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu 30. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Yüksel K, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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