Balıklıgöl'de 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Erinç Demir, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de programa katıldı.

Caminin dolduğu mevlit programında İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından ülkenin selameti için de dualar edildi.

İnanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'daki Balıklıgöl yerleşkesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

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