Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Bu kapsamda yapılan çalışmada 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili mücadelesi sürüyor.

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