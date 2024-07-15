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        Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 15:41 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:41
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        Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla ilgili mücadelesi sürüyor.

        Bu kapsamda yapılan çalışmada 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler, uyuşturucuya ilişkin 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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