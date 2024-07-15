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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 23:43 Güncelleme: 15.07.2024 - 23:43
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        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobilin çarptığı kadın, yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Eyüp K. idaresindeki 63 KU 412 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmek isteyen Beyda Ulak'a çarptı.

        Ağır yaralanan Ulak, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü Eyüp K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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