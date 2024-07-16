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        Şanlıurfa'da 15 haneli köyün arıcı kadınları

        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'daki 15 haneli kırsal mahallede yaşayan kadınlar, aldıkları destek ve eğitimle arıcılığa katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:01 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:01
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        Şanlıurfa'da 15 haneli köyün arıcı kadınları
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        CEBRAİL CAYMAZ - Şanlıurfa'daki 15 haneli kırsal mahallede yaşayan kadınlar, aldıkları destek ve eğitimle arıcılığa katkı sağlıyor.

        Karaköprü ilçesine bağlı Aşağı Çiftlik Mahallesi'ndeki kadınların arıcılığa ilgisi dikkati çekiyor. Bölgede "arıcı köy" olarak da anılan mahalledeki kadınlar, babalarının mesleği olan arıcılığı, Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi iş birliğinde profesyonel hale getirdi.

        Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından eğitim ve kovan desteği verilen arıcı kadınlar, kovan sayılarını 5 yılda 10'a katladı.

        Yaklaşık 10 bin arı kovanı bulunan mahallede ortalama her yıl 100 ton bal üretiliyor.

        Arıcılık yapan kadınlardan 24 yaşındaki Zeliha Deniz, AA muhabirine, arıcılığa yaklaşık 5 yıl önce devletten aldığı hibe desteğiyle başladığını söyledi.

        Arıcılığı daha önce babası ve kardeşlerinin yaptığını belirten Deniz, "Bizim arılar gezginci arılar. Arılarımıza 3-4 bölgeyi gezdiriyoruz. Şanlıurfa'nın farklı ilçeleri ile Bingöl'ün Karlıova ilçesine kovanları götürüyoruz." dedi.

        Bu işi yapmadan önce arılardan korktuğunu sonrasında ise korkusunu yendiğini anlatan Deniz, 50 kovanla başladığı aracılıkta 500 kovana ulaştığını dile getirdi.

        - Arı alerjisine rağmen yapıyor

        20 yaşındaki Meral Kaya da arılara alerjisinin olmasına rağmen geçim kaynağı olan baba mesleğini sürdürdüğünü dile getirdi.

        Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Kaya, "Arıcılık aşk gibi bir şey. Başladığında kopamıyorsun. Arı soktuğunda neredeyse tüm günüm hastanede geçiyor. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar arıların içine geliyoruz. Bal sağımı ve arıların beslenmesiyle her türlü ilgileniyoruz. 25 kovanla işe başladık, şu an 500-550 arasında kovanımız var." diye konuştu.

        23 yaşındaki Tuba Kaya ise Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunu olduğunu ancak keyif alarak baba mesleği olan arıcılıkla ilgilendiğini kaydetti.

        Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da kadın ve gençlere arıcılık mesleğinde faydalı olabilmek için yaptıkları çalışmanın semeresini zamanla aldıklarını söyledi.

        İlk etapta arıcılık eğitimi verdikleri kadınların üretime geçmesiyle hem kovan sayısının hem de bal miktarının arttığını aktaran Aksoy, kadınların yaptığı üretimle gerek aile gerekse kent ekonomisine önemli katkı sağladığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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