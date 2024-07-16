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        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.07.2024 - 11:45
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        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.Ç. idaresindeki 33 BBT 48 plakalı motosiklet, Abdalağa Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 AOL 560 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile F.C. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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