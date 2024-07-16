Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.Ç. idaresindeki 33 BBT 48 plakalı motosiklet, Abdalağa Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarında, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 AOL 560 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile F.C. ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Polis, kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
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