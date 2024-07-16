Şanlıurfa'da havalı korna denetimi

Diğer otobüs sürücülerini de uyaran ekipler, ele geçirdikleri havalı kornalara el koydu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı.

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