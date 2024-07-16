Şanlıurfa'da havalı korna denetimi
Şanlıurfa'da halk otobüslerine yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen havalı kornalar söküldü.
Şanlıurfa'da halk otobüslerine yönelik yapılan denetimlerde tespit edilen havalı kornalar söküldü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerine yönelik havalı korna denetimi yapıldı.
Denetimde havalı korna bulunduğu tespit edilen otobüsler durdurularak, gürültü kirliliğine sebebiyet verdiği gerekçesiyle havalı kornalar söküldü.
Diğer otobüs sürücülerini de uyaran ekipler, ele geçirdikleri havalı kornalara el koydu.
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