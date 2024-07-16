Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 13:57 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da hırsızlık şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yapıldığı iddiasıyla bir şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinden kablo, spiral makinesi ve matkap çalındığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Ekipler hırsızlık olayını R.Ç. ve R.T'nin gerçekleştirdiğini ve çalınan malzemelerin E.Ç'ye satıldığını tespit etti.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda R.T. gözaltına alınırken, E.Ç. hakkında da "hırsızlık malı satın alma" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Diğer zanlı R.Ç'nin de yakalanması için ekiplerce çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Kabus evi! 16 yaşındaki kız çocuğu cinsel saldırıya uğradı
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da havalı korna denetimi
        Şanlıurfa'da havalı korna denetimi
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 15 haneli köyün arıcı kadınları
        Şanlıurfa'da 15 haneli köyün arıcı kadınları
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı yaya öldü
        Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 20 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi