Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Selimpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 100 gram uyuşturucu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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