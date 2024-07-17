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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 100 gram uyuşturucu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 10:03 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:03
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilde yapılan aramada 16 kilo 100 gram uyuşturucu yakalandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Selimpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

        Aramada 10 parça halinde 16 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.S. ile E.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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