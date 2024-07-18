Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunun 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçesinde bir otobüsü durdurdu.
Dedektör köpeğin de yardımıyla araçta yapılan aramada 1 kilo 500 gram kubar esrar ele geçirdi.
Operasyonda 1 zanlı gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.