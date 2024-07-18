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        Şanlıurfa'da esnaf ile zabıta arasında yaşanan arbedede 15 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde esnaf ile zabıta arasında çıkan arbedede 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 16:40 Güncelleme: 18.07.2024 - 16:43
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        Şanlıurfa'da esnaf ile zabıta arasında yaşanan arbedede 15 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde esnaf ile zabıta arasında çıkan arbedede 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

        Devteşti Mahallesi'nde zabıta ile esnaf arasında tezgah yeri nedeniyle başlayan sözlü tartışma çevredekilerin de müdahalesiyle kısa sürede büyüdü.

        Bölgeye çok sayıda polis takviye olarak yönlendirildi.

        Yaşanan arbedede 4'ü zabıta 15 kişi yaralandı.

        Yaralılardan bazıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarına ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

        Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

        Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemini artırdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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