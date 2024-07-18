Şanlıurfa'da esnaf ile zabıta arasında yaşanan arbedede 15 kişi yaralandı

Yaralılardan bazıları ambulansla kentteki hastanelere kaldırılırken, bazılarına ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Bölgeye çok sayıda polis takviye olarak yönlendirildi.

Devteşti Mahallesi'nde zabıta ile esnaf arasında tezgah yeri nedeniyle başlayan sözlü tartışma çevredekilerin de müdahalesiyle kısa sürede büyüdü.

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