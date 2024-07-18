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        Şanlıurfaspor, sol bek Nafican Yardımcı ile anlaştı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, sol bek Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 22:20 Güncelleme: 18.07.2024 - 22:20
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        Şanlıurfaspor, sol bek Nafican Yardımcı ile anlaştı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, sol bek Nafican Yardımcı'yı renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Konyaspor'dan geçtiğimiz sezon ise Esenler Erokspor forması giyen sol bek Nafican Yardımcı ile sözleşme imzaladı. " ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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