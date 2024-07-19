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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 09:31 Güncelleme: 19.07.2024 - 09:31
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince iki operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yapılan operasyonlarda, 26 kilo 316 gram sentetik uyuşturucu ve 400 sentetik hap ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 3 zanlının da gözaltına alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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