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        Şanlıurfa'da koruma altındaki kuşları kafeste besleyen kişiye 23 bin 322 lira para cezası

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 23 bin 322 lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 10:32 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:32
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        Şanlıurfa'da koruma altındaki kuşları kafeste besleyen kişiye 23 bin 322 lira para cezası
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde koruma altındaki kuşları yakalayarak kafeste besleyen kişiye 23 bin 322 lira ceza verildi.

        Bir ihbarı değerlendiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ortak çalışma gerçekleştirdi.

        Ekipler, savcılıktan alınan izin sonrası bir evde yaptıkları aramada 10 saka kuşu buldu.

        Koruma altındaki türlerden olduğu belirlenen kuşlara, doğaya salınmak üzere el konuldu.

        Ekiplerce, ismi açıklanmayan kişiye tazminat ve idari olmak üzere 23 bin 322 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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