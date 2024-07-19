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        Şanlıurfalı Kore gazisi 70 yıldır ayakkabı tamir ediyor

        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfalı 93 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Nadir Göksel, 70 yıldır yaptığı ayakkabı tamirciliğini ilerleyen yaşına rağmen özveriyle sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 12:09 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:09
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        Şanlıurfalı Kore gazisi 70 yıldır ayakkabı tamir ediyor
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        RAUF MALTAŞ - Şanlıurfalı 93 yaşındaki Kore gazisi Mustafa Nadir Göksel, 70 yıldır yaptığı ayakkabı tamirciliğini ilerleyen yaşına rağmen özveriyle sürdürüyor.

        Birecik ilçesindeki dükkanını her gün erken saatlerde açan ve ilçe halkı tarafından "Gazi Nadir usta" olarak bilinen Göksel, 1954'ten beri tamir isteyen ayakkabıları usta dokunuşlarla yeniden kullanılır hale getiriyor.

        İlçedeki iki ayakkabı ustasından biri olan Göksel, gözlerindeki rahatsızlık nedeniyle yapamayacağı bazı işleri ise diğer meslektaşına yönlendiriyor.

        Gazi Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 yaşındayken ayakkabıcılığa başladığını söyledi.

        Mesleğe başladıktan kısa süre sonra askere gittiğini anlatan Göksel, bir yıl savaş dolayısıyla Kore'de görev yaptığını dile getirdi.

        Kore'den döndükten sonra mesleğine devam ettiğini aktaran Göksel, ayakkabı tamirine eski ilginin kalmamasına rağmen mesleğini ilk günkü aşkla yaptığını ifade etti.

        Göksel, "Dükkana geliyorum, ayakkabı boyuyorum, astar vesaire takıyorum. Fazla çalışamıyorum, artık yaşlandım. Çocuklarımı evlendirdim. Şimdi de dükkana gidip geliyorum. Kızlarıma, çocuklarıma, torunlarıma bakıyorum. Kahveye hiç gitmem, hiç sevmem." dedi.

        Halen bir şekilde iş yapıyor olmasının önemli olduğunu belirten Göksel, kazancıyla 6 çocuğu ve 8 torununa harçlık verdiğini kaydetti.

        - "Ayakkabıda dikebileceğim şeyi dikiyorum"

        Yaklaşık 20 metrekarelik dükkanını zaman geçirecek, eğlenilecek bir yer olarak gördüğünü ifade eden Göksel, "Dükkana gelmemin sebebi de ortalıkta gezmemek. Gelip oturuyorum, zaman geçiriyorum, iki arkadaşım gelse birer çay içiyoruz. Ayakkabıda dikebileceğim şeyi dikiyorum, dikemeyeceğimi boyuyorum. Bundan başka bir işim yok. Bekliyorum ki müşteri gelsin." diye konuştu.

        Şehit Gazi Birlik Sendikası İlçe Başkanı Abdullah Uçar da "Gazi Nadir usta" ile yakından ilgilendiklerini söyledi.

        İlçe halkı ve esnafı arasında Nadir ustanın yerinin ayrı olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle devam etti:

        "Kahraman gazimiz bizim takibimizde. Zaman zaman kendisini ziyaret ediyoruz. Bir sıkıntısı olduğu zaman elimizden geldiği kadar ilçe kaymakamı olsun, mülki amirler olsun herkes destek veriyor. Nadir amca da hayatını bu şekilde sürdürüyor. İlçemizin en eski ayakkabıcılarından, yıllardan beri bu işi yapıyor. İşinin ehli, dürüst birisidir. Şu an artık gözleri fazla görmüyor. Bir meşguliyet gibi buraya gelip gidiyor, gününü burada geçiriyor."

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