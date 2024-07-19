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        Kalp krizi geçiren Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran vefat etti

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 19.07.2024 - 13:13
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        Kalp krizi geçiren Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran vefat etti
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        Şanlıurfa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

        Baran’dan haber alınamaması üzerine, mesai arkadaşları İpekyol Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Eve giren polis memurları Baran’ı hareketsiz görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Eve gelen ekipler, Baran’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İlk incelemede kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlenen Baran’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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