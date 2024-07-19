GÜNCELLEME - Kalp krizinden ölen Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı Baran için tören düzenlendi

Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Cevahir Asuman Yazmacı, Mehmet Ali Cevheri, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Oruç, İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Kösem, daire müdürleri, askeri ve emniyet personeli katıldı.

Bekar olduğu anlaşılan Baran'ın cenazesi, defnedilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi.

Yapılan otopsinin ardından Baran'ın cenazesi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Burada düzenlenen törende Baran'ın özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Yardımcısı Abdülhamit Turgut tarafından dua edildi.

Şanlıurfa'da evinde kalp krizi sonucu vefat ettiği belirtilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran (50) için tören düzenlendi.

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