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        Diyarbakır'da kamyonla çarpışan pikabın sürücüsü öldü

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyon ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 14:38 Güncelleme: 20.07.2024 - 14:38
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        Diyarbakır'da kamyonla çarpışan pikabın sürücüsü öldü
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde kamyon ile pikabın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        M.Y. idaresindeki 21 EJ 360 plakalı kamyon, Çermik-Siverek kara yolunun 20'nci kilometresinde Ö.Ç. yönetimindeki 21 ES 808 plakalı pikapla çarpıştı.

        Kazada pikap sürücüsü Ö.Ç. hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü M.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.Y. gelen sağlık ekiplerince Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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