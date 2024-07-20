Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Operasyonlarda, 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği, 4 zanlının da gözaltına alındığı kaydedildi.
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