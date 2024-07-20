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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 21:28 Güncelleme: 20.07.2024 - 21:28
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
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        Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

        Operasyonlarda, 4 kilo 350 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği, 4 zanlının da gözaltına alındığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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