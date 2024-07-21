Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 02:19 Güncelleme: 21.07.2024 - 02:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Değ Eteği Mahallesi yakınlarında 34 KD 765 plakalı otomobil devrildi.

        Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Tatar'dan Kıbrıs mesajları!
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        Öldürüp çuvala koydu ardından kayıp ihbarı verdi
        İsraillilerden yine sokaklarda
        İsraillilerden yine sokaklarda
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Beşiktaş'tan gol şov!
        Otomobil ikiye bölündü!
        Otomobil ikiye bölündü!
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        İsrail, Yemen'e saldırdı
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Herkesin gözü oradaydı! Plaj oldu
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Ünlü oyuncudan acı haber
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        Hacıosmanoğlu: "Geçmiş orada kaldı"
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        26 ülke gezen Alman çiftin son durakları: Ağrı
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        "KKTC, Türk milletinin başarı öyküsüdür"
        Acı haber
        Acı haber
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Barış Alper Yılmaz Londra'da
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Kıbrıs'ta 50 yılın kilometre taşları
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Ali Koç'tan Youssef En-Nesyri açıklaması
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Babası Kıbrıs gazisi
        Babası Kıbrıs gazisi
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor
        İlişkiler bile bu düğün kadar sürmüyor

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da anma gerginliği
        Şanlıurfa'da anma gerginliği
        Diyarbakır'da kamyonla çarpışan pikabın sürücüsü öldü
        Diyarbakır'da kamyonla çarpışan pikabın sürücüsü öldü
        Bakan Kurum: Her ay 25-30 bin konut tamamlayacağız
        Bakan Kurum: Her ay 25-30 bin konut tamamlayacağız
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Şanlıurfa'da konuştu:
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Şanlıurfa'da konuştu:
        Bakan Kurum Şanlıurfa'da (2)
        Bakan Kurum Şanlıurfa'da (2)