Şanlıurfa'da "profesyonel futbol" heyecanı

RAUF MALTAŞ - Şanlıurfa şehri, profesyonel futbol liglerinde bu sezon 3 takımla temsil edilecek.

Trendyol 1. Lig'de ASTOR Enerji Şanlıurfaspor ile yer alan Şanlıurfa, geçen sezon Karaköprü Belediyespor'un 2. Lig'e, Viranşehir Belediyespor'un da 3. Lig'e yükselmesiyle dikkati çekti.

Şanlıurfaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Ali Çiçek, AA muhabirine, geçen sene kötü bir sezon geçiren Şanlıurfaspor'un son maçta averajla lige tutunmasıyla büyük bir sevinç yaşadıklarını hatırlattı.

Şanlıurfa takımlarından sezonda güzel futbol beklediklerini vurgulayan Çiçek, "Şanlıurfaspor'umuzun 1. Lig'de kalması bizleri çok mutlu etmişti, çok sevindik, inşallah bir daha bu tür olaylar yaşanmaz, küme düşme potasına girmeyiz. Karaköprü Belediyespor'umuz 2. Lig'e, Viranşehir Belediyespor'umuz ise 3. Lig'e yükseldi. İnşallah bu takımlarımız da Şanlıurfaspor'umuz için futbolcu üretir. Takımlarımızla el ele kol kola vererek inşallah Süper Lig'i hedefliyoruz." diye konuştu.