Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 14:31 Güncelleme: 21.07.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Asya Mahallesi'nde otomobilde babasını bekleyen ismi açıklanmayan 4 yaşındaki çocuk, yorgun mermi isabet etmesi sonucu başından yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        - Şanlıurfa Valisinden duyarlılık paylaşımı

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olaya tepki göstererek, "Eyyübiye ilçesi Asya Mahallesi'nde 4 yaşında bir çocuğumuz başından mermiyle vurularak yaralandı. Hasta olan çocuğuna ilaç almak için nöbetçi eczaneye giden babası aracına döndüğünde çocuğunun aracın tavanından giren bir mermiyle başından yaralandığını gördü. Havaya silah atmak gibi sorumsuz bir davranışla insanların hayatını tehlikeye sokan, yaralanma, can ve mal kayıplarına sebep olan kişilere hep birlikte 'dur' diyelim. Toplum hayatının kurallarına uymayanları lütfen 112'ye bildirelim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler
        Bazadan çıkan cesette korkunç ayrıntılar: Uyuşturucuyu çıkarmak için sıvı deterjan içirmişler
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        Fenerbahçe, En-Nesyri'yi bekliyor!
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        İstanbul'da sıcak hava ve yüksek nem etkili oluyor: O ilçe yüzde 99 ile rekor kırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC dönüşü konuştu
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        "Emeklilerimizin daima yanındayız"
        Mavi ekran krizinin ardından...
        Mavi ekran krizinin ardından...
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        TÜRKSAT 6A test yörüngesine yerleşti
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Dondurma yanlışlıkla mı icat edildi?
        Amrabat'tan flaş karar!
        Amrabat'tan flaş karar!
        Âşıklardan yeni pozlar
        Âşıklardan yeni pozlar
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Trump ve Vance ilk kez sahnede
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        Dikkat! Kalbi hızla yıpratıyor!
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        İzmir'de "Hermes" savaşı: Dünyaca ünlü markayı dize getirdi
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Dondurma boğaz ağrısına yol açar mı?
        Kimdi bu kolcular?
        Kimdi bu kolcular?
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        Otomobil göle uçtu! 4 kişi kayboldu
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        124 yıl sonra eşit olimpiyat
        Ameliyat masasından konsere
        Ameliyat masasından konsere
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı
        İşte dünyanın en iyi 100 plajı

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da "profesyonel futbol" heyecanı
        Şanlıurfa'da "profesyonel futbol" heyecanı
        Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobilin devrildiği kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        Şanlıurfa'da anma gerginliği
        Şanlıurfa'da anma gerginliği
        Diyarbakır'da kamyonla çarpışan pikabın sürücüsü öldü
        Diyarbakır'da kamyonla çarpışan pikabın sürücüsü öldü
        Bakan Kurum: Her ay 25-30 bin konut tamamlayacağız
        Bakan Kurum: Her ay 25-30 bin konut tamamlayacağız