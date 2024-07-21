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        Şanlıurfa'da vatandaşlar Filistin için pedal çevirdi

        Şanlıurfa'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 15:03 Güncelleme: 21.07.2024 - 15:03
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        Şanlıurfa'da vatandaşlar Filistin için pedal çevirdi
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        Şanlıurfa'da vatandaşlar İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Şubesi çağrısıyla kent merkezindeki Ali Şelli Parkı'nda toplanan bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkati çekmek için bisikletlerle şehri turladı.

        Türk ve Filistin bayrakları açan ve çok sayıda vatandaşın destek verdiği grup, yaklaşık 10 kilometrelik güzergahı katetti.

        Etkinliğe katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, Gazze'de yaşanan soykırımın unutulmaması ve oradaki Müslümanlara sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

        İHH Şube Başkanı Behçet Atilla da Filistin'deki olayları gündemde tutmaya, zulme uğrayanların sesi olmaya devam edeceklerini belirterek, "Bugüne kadar bu konu ile ilgili olarak halkımızın destekleri ile çok çeşitli eylemler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için Şanlıurfa İHH olarak bugün de burada kentteki bisiklet topluluklarımızın da desteğiyle organizasyonu düzenledik. Siyonizm'e karşı öfkemizi diri tutacağız." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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