Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Abdullah Kabakulak (42), ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı S.K'nin (17) bıçaklı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Kabakulak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.