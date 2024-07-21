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        Şanlıurfa'da serinlemek için çaya giren iki kardeş boğuldu

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki küçük kardeş boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 20:24 Güncelleme: 21.07.2024 - 20:24
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        Şanlıurfa'da serinlemek için çaya giren iki kardeş boğuldu
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için çaya giren iki küçük kardeş boğuldu.

        Kırsal Altınahır Mahallesi'ndeki evlerinden ayrılan Zilan (8) ve Mustafa Kurumlu'dan (5) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

        Yapılan çalışma sonucu, kardeşlerin, mahalle yakınlarındaki Karahisar Çayı'na girdikleri belirlendi.

        Hareketsiz halde bulunan çocuklar, sudan çıkarılarak Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki kardeş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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