Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da düzenlenen 4 uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 zanlı yakalandı.
Yapılan aramalarda 5 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo esrar, 5 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Zanlıların sorgusu sürüyor.
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