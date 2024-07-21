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        Şanlıurfa'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bıçakla saldırdığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 21.07.2024 - 16:34
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        Şanlıurfa'da bir kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bıçakla saldırdığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

        İlçedeki bir akaryakıt istasyonunda dün tartıştığı Abdullah Kabakulak'ı (42) bıçakla öldürdükten sonra kaçan S.K. (17) polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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