Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 7 uyuşturucu zanlısı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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