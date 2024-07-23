Şanlıurfa'da kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu

Kadın çobanın sulama kanalı kenarında terlikleri ve hayvan otlatmakta kullandığı sopasının bulunması üzerine dalgıçlar tarafından kanalda arama gerçekleştirildi.

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