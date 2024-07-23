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        Şanlıurfa'da bu sezon 2 milyon 200 bin ton buğday yetiştirildi

        Şanlıurfa'da bu yıl 20 bin hektar alanda 2 milyon 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:20 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:20
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        Şanlıurfa'da bu sezon 2 milyon 200 bin ton buğday yetiştirildi
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        Şanlıurfa'da bu yıl 20 bin hektar alanda 2 milyon 200 bin ton buğday rekoltesine ulaşıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hasan Şıldak, beraberindeki heyetle Toprak Mahsulleri Ofisi Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

        Buğday alımlarının sürdüğü ofiste üretici ve kurum personeliyle bir araya gelen Şıldak, rekolte ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

        Şıldak, kalite, kalibre, tonaj ve depolama alanlarını inceledi.

        Şanlıurfa'nın önemli bir tarım merkezi olduğunu belirten Şıldak, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de toplam buğday üretiminin yüzde 8'lik bölümü Şanlıurfa'da. Şanlıurfa toprakları üretim bakımından verimli bir alan. Özellikle içinde bulunduğumuz hububat sezonunda üreticilerimiz ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisine getirerek ülke ekonomisine katkı sunuyor. Bu yıl 20 bin hektar alanda 2 milyon 200 bin ton buğday rekoltesine ulaştık. Yine ziyaretimizde üreticilerimizle bir araya gelerek taleplerini dinledik. Sezonun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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