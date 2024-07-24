Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 11:41 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu.

        Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Şeyhmus Yaşar (27), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.

        Kanalda arama yapan ekipler, Yaşar'ın cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.

        Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        "Şampiyonlar Ligi'nde kabul edilemez!"
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Ailesi bulmak için TV programına katılmıştı! 42 gün sonra haber var!
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Sokak hayvanları düzenlemesi | Bakan Yumaklı: Sorun bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Musk'tan Trump'a dev bağış iddiasına yanıt geldi
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Göbeklitepe'deki kazılar ekim ortasına kadar sürecek
        Göbeklitepe'deki kazılar ekim ortasına kadar sürecek
        Şanlıurfa'da bu sezon 2 milyon 200 bin ton buğday yetiştirildi
        Şanlıurfa'da bu sezon 2 milyon 200 bin ton buğday yetiştirildi
        Koyun otlatmaya gitti, sulama göletinde cesedi bulundu
        Koyun otlatmaya gitti, sulama göletinde cesedi bulundu
        Koyun otlatmaya gitti, sulama kanalında cesedi bulundu
        Koyun otlatmaya gitti, sulama kanalında cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
        Şanlıurfa'da kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan anne ve kızı öldü