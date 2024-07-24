Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren kişi boğuldu.
Karşıyaka Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren Şeyhmus Yaşar (27), akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile dalgıç polisler yönlendirildi.
Kanalda arama yapan ekipler, Yaşar'ın cesedini suya girdiği yerden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta buldu.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.