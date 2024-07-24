Şanlıurfa'da apartmanın 4. katından düşen çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde apartmanın 4. katından düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde apartmanın 4. katından düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.
Büşra Tanboğa (4), Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Tanboğa, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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