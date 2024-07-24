Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da apartmanın 4. katından düşen çocuk öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde apartmanın 4. katından düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:34 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da apartmanın 4. katından düşen çocuk öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde apartmanın 4. katından düşen kız çocuğu hayatını kaybetti.

        Büşra Tanboğa (4), Yenice Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4. katındaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.

        Ağır yaralanan Tanboğa, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Polisten kaçıyordu... 2 genç yola savruldu!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Trump'a suikast girişiminde yeni görüntüler!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Denizde taciz iddiasında linç girişimi!
        Eleme sihirbazı!
        Eleme sihirbazı!
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        "Dış yükümlülükleri azaltıyoruz"
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        'Oğlumu woke hareketi öldürdü'
        El öpmeye gittiler
        El öpmeye gittiler
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        Babası ve üvey annesine kanlı pusu kurmuştu! Cani evlat konuştu!
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        "DNA'ları uyuşuyor!"
        AYM'den flaş imar affı kararı
        AYM'den flaş imar affı kararı
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Tekne tatilinde 10'uncu gün
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Beren Su 13 yaşındaydı... Asansörde ölüm!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Aslan'ın 'Bah'tı kapalı!
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        Biden çekildi, Harris öne geçti
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        EYT’nin maliyeti ne kadar?
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        Sosyal medyadaki yemek içerikleri "hedonik açlığı" tetikliyor
        'Altına Hücum' olsun
        'Altına Hücum' olsun
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"
        "Dijital dünya ilerliyor biz geride kalıyoruz"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
        Şanlıurfa'da sulama kanalına giren kişi boğuldu
        Göbeklitepe'deki kazılar ekim ortasına kadar sürecek
        Göbeklitepe'deki kazılar ekim ortasına kadar sürecek
        Şanlıurfa'da bu sezon 2 milyon 200 bin ton buğday yetiştirildi
        Şanlıurfa'da bu sezon 2 milyon 200 bin ton buğday yetiştirildi
        Koyun otlatmaya gitti, sulama göletinde cesedi bulundu
        Koyun otlatmaya gitti, sulama göletinde cesedi bulundu
        Koyun otlatmaya gitti, sulama kanalında cesedi bulundu
        Koyun otlatmaya gitti, sulama kanalında cesedi bulundu
        Şanlıurfa'da kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu
        Şanlıurfa'da kadın çobanın cesedi sulama kanalında bulundu