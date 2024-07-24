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        Şanlıurfa'da bir inşaattaki iş kazasında 2 işçi yaralandı

        Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir binada meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 24.07.2024 - 13:59
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        Şanlıurfa'da bir inşaattaki iş kazasında 2 işçi yaralandı
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        Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir binada meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

        Merkez Eyyübiye ilçesindeki tek katlı inşaatta, beton dökümü sırasında tabla çöktü. Çökme nedeniyle 2 işçi enkaz altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, arama-kurtarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.

        Ekiplerce enkazdan yaralı çıkarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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