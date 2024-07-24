Şanlıurfa'da bir inşaattaki iş kazasında 2 işçi yaralandı
Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir binada meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Şanlıurfa'da inşaat halindeki bir binada meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.
Merkez Eyyübiye ilçesindeki tek katlı inşaatta, beton dökümü sırasında tabla çöktü. Çökme nedeniyle 2 işçi enkaz altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, arama-kurtarma ekipleri ile ambulans sevk edildi.
Ekiplerce enkazdan yaralı çıkarılan 2 işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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