Şanlıurfa'da ele geçirilen 5 ton bozuk peynir imha edildi

Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Evren Sanayi Sitesi’nde bir işletmede denetim yaptı.

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