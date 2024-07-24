Şanlıurfa'da ele geçirilen 5 ton bozuk peynir imha edildi
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ele geçirilen 5 ton bozuk ve etiketsiz peynir imha edildi.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde ele geçirilen 5 ton bozuk ve etiketsiz peynir imha edildi.
Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Eyyübiye Zabıta Müdürlüğü ekipleri Evren Sanayi Sitesi’nde bir işletmede denetim yaptı.
Denetimde 5 ton etiketsiz ve bozulmuş peynir ele geçirildi.
El konulan peynir imha edildi.
Para cezası kesilen işletme hakkında yasal işlem yapıldı.
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