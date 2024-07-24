Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Osman Şişkin (33), kırsal Ergül Mahallesi'ndeki evinin elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapıldı.
Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Şişkin kurtarılamadı.
Şişkin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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