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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:01
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Osman Şişkin (33), kırsal Ergül Mahallesi'ndeki evinin elektrik arızasını gidermeye çalışırken akıma kapıldı.

        Yakınları tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Şişkin kurtarılamadı.

        Şişkin'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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