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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan açıklama:

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı toplantıdaki oturma düzenine ilişkin, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 15:31 Güncelleme: 24.07.2024 - 15:31
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan açıklama:
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı toplantıdaki oturma düzenine ilişkin, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." dedi.

        Gülpınar, düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz Cumartesi günü Şanlıurfa Valiliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un katılımıyla gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı öncesi, Kurum'u valilik binası önünde karşıladığını ve birlikte salona girdiklerini belirtti.

        Kimseye haksızlık olmaması adına açıklama yapma gereği duyduğunu dile getiren Gülpınar, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." ifadesini kullandı.

        Mehmet Kasım Gülpınar, haksızlığa karşı olan tavrından dolayı kimsenin töhmet altında kalmaması adına açıklama yaptığını aktararak, olayın failinin Şanlıurfa kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini öne sürdü.

        Yaşanan olay sonrası toplantıyı terk etmediğinin hatırlatılması üzerine Gülpınar, şunları kaydetti:

        "Orada kim olursa olsun bir makam sahibi var. Oraya Urfa'nın sorunlarını aktarmak için gelmişim ve Büyükşehir Belediyesini en çok ilgilendiren bakanlık orada. Bakanlığı temsilen de Sayın Bakan oturuyor. Ben dosyamı iletmeden, sorunlarımızı aktarmadan, oradan ayrılmamın anlamı yok. Ha orada oturmuşum ha burada oturmuşum, sorun değil. Mesele benim Urfa için orada bir şey yapabilmem."

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