Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Gülpınar'dan açıklama:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katıldığı toplantıdaki oturma düzenine ilişkin, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." dedi.

Gülpınar, düzenlediği basın toplantısında, 20 Temmuz Cumartesi günü Şanlıurfa Valiliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un katılımıyla gerçekleşen İl Koordinasyon Toplantısı öncesi, Kurum'u valilik binası önünde karşıladığını ve birlikte salona girdiklerini belirtti.

Kimseye haksızlık olmaması adına açıklama yapma gereği duyduğunu dile getiren Gülpınar, "Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Sayın Bakanın ve Sayın Valinin bu konuda en ufak bir dahli yok." ifadesini kullandı.

Mehmet Kasım Gülpınar, haksızlığa karşı olan tavrından dolayı kimsenin töhmet altında kalmaması adına açıklama yaptığını aktararak, olayın failinin Şanlıurfa kamuoyu tarafından çok iyi bilindiğini öne sürdü.

Yaşanan olay sonrası toplantıyı terk etmediğinin hatırlatılması üzerine Gülpınar, şunları kaydetti: