Şanlıurfa'da 350 bini aşkın çocuk yüzmeyi öğrendi

RAUF MALTAŞ - Hava sıcaklığının yaz boyu 40'lı derecelerin üzerinde seyrettiği Şanlıurfa'da boğulma vakalarının önlenmesi için 6 yıldır devam eden kurslarda 350 bini aşkın çocuk yüzme öğrendi.

Bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde her yıl yaşanan boğulma tehlikesine karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çocuklardan büyük ilgi görüyor.

Antrenör ve yüzme hocaları gözetiminde ücretsiz verilen eğitimlerle şu ana kadar 350 bini aşkın çocuk yüzme öğrendi.

Bu yıl 75 bin kişiye eğitim verilmesi planlanan kurslara katılarak yüzme öğrenen çocuklar ve gençlerden yetenekleri keşfedilenler bu branşa yönlendiriliyor. Şanlıurfa Valiliği, boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla kısa süre önce sulama kanalları, baraj, akarsu, göl ve göletlere girilmesinin yasaklandığını duyurmuş, kentte son bir yılda 23 kişi suda boğulmuştu. - 22 antrenör eğitim veriyor Şanlıurfa yüzme antrenörleri koordinatörü Mehmet Akyol, AA muhabirine, 2018 yılından itibaren uygulanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi"nin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Çocukların güvenli ortamda serinlemeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Akyol, kursların hem kent merkezi hem de ilçelerde sürdüğünü bildirdi. Kentte üzücü vakaların önüne geçilmesi için topyekün seferberlik yürütüldüğünü vurgulayan Akyol, "Şanlıurfa'da yaz aylarında havaların çok sıcak olmasından dolayı çokça boğulma vakaları yaşanıyor. Çocuklarımızın kanallarda, göletlerde, süs havuzlarında boğulma vakalarının önüne geçilmek isteniyor. Bakanlığımızın projesi 6 yıldır devam ediyor. Şanlıurfa'da son 6 yılda 350 bini aşkın çocuğa yüzme eğitimi verildi. Bu yıl için Bakanlığımız bizden 75 bin kişiye eğitim vermemizi bekliyor. Biz bu sayıya ulaşmak için çalışıyoruz. Her gün herkese açık havuzlarımızda 22 antrenörümüzle temel yüzme eğitimi veriyoruz. Çocuklarımıza kanallara, göletlere ve süs havuzlarına girmemeleri gerektiğini belirtiyoruz." diye konuştu.

- 157 lisanslı sporcu yetişti Akyol, eğitim verdikleri bazı çocukların ise yeteneklerini keşfettiklerini dile getirdi. Kurslarda eğitim alan 157 çocuğun lisanslı yüzücü olma başarısı gösterdiğine dikkati çeken Akyol, bu çocukların il, bölge ve Türkiye çapında yarışmalara katıldıklarını belirtti. Rabia Ecrin Kurt da 4 yıldır proje kapsamında eğitim aldığını belirterek, lisanslı yüzücü olarak yarışmalara katıldığını söyledi. Şanlıurfa'nın çok sıcak olduğunu anlatan Kurt, kurslardan herkesin rahatlıkla faydalanabildiğini ifade etti.