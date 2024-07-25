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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 25.07.2024 - 12:01
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        Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

        6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından kent merkezinde yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

        Merkez Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın yıkımı, iş makineleriyle yapılıyor.

        Ekiplerin, çevresinde güvenlik önlemi aldığı binanın molozu, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanına taşınıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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