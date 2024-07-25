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        Şanlıurfa'da 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı

        Şanlıurfa'da 100 kınalı keklik doğaya salındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:07
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        Şanlıurfa'da 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı
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        Şanlıurfa'da 100 kınalı keklik doğaya salındı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğünce yetiştirilen 100 kınalı keklik, Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesinde düzenlenen törenle doğaya bırakıldı.

        Programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İlyas, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Ali Palalı, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve kurum çalışanları katıldı.

        Galeri
        Galeri

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