Şanlıurfa'da 100 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Programa, Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İlyas, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürü Ali Palalı, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve kurum çalışanları katıldı.

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