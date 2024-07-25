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        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:56
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        Şanlıurfa'da kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        İsmail T. yönetimindeki 10 ANL 128 plakalı otomobil, Suruç - kırsal Yalınca Mahallesi yolunda Müslüm A. idaresindeki 06 EDD 130 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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