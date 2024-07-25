Şanlıurfa'da düzenlenecek "İki Teker Motosiklet Festivali"nin tanıtımı yapıldı

Toplantıda konuşan Global Mobis Şanlıurfa Motosiklet Kulübü Başkanı Ali Haydar Küçük, festival için temsilciler, kulüp başkanları ve sponsorlarla güzel bir yol kat ettiklerini ifade ederek, örnek niteliğinde bir festival yapacaklarını belirtti.

Global Mobis Şanlıurfa Motosiklet Kulübü öncülüğünde ADM Türkiye Organizasyonu tarafından düzenlenecek festivalin tanıtımı kentteki bir otelde gerçekleştirildi.

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